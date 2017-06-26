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今日 00:52 國際財經

戴德偉:英國將挑戰歐洲法院審理權

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英國脫歐事務大臣戴德偉表示，該國已準備好與歐盟「開戰」，因為英國不認為歐洲司法法院有權保護英國2019年脫離歐盟後、住在當地的歐盟公民權益。

戴德偉接受英國廣播公司訪問時相信，其他仲裁機構可能要參與確定在英國定居的歐盟公民權益事宜。

他又有信心，英國可與歐盟達成脫離安排協議，但不可能百分百保證。這是英國在上周與歐盟開始脫歐談判後、戴德偉首次就有關事宜發表評論。

英國首相文翠珊預期在周一公布關於給予在英定居歐盟公民2019年後居留權建議的文件。戴德偉指出，新的居留權身分是等同於英國公民。

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