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今日 04:36 國際財經

克利夫蘭聯儲行長:加息步伐不應有變

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，4個月的通脹放緩趨勢沒有改變她對加息步伐的看法。

她指出，通脹數據的最關鍵問題，是物價下滑是否源於需求減弱，而她個人認為，數據沒有支持上述情況的出現。梅斯特不是今年聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票委員。

梅斯特的看法與另一個聯儲官員迴異。周五較早時，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)認為，通脹沒有升溫壓力，聯儲局應該暫停加息步伐。
一貫支持加息的梅斯特認為，市場對個別數據的一兩次表現過於關注。

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