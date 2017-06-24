今日 00:12
國際財經
英國富時100指數收報7424，跌0.20%或15點。
德國DAX指數收報12733，跌0.47%或60點。
法國CAC 40指數收報5266，跌0.30%或15點。
銀監突傳查貸 震散萬達復星
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詹培忠：華資經紀回歸後式微
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恒指有望向上突破3萬點
呂梓毅
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八達通坦承競爭威脅大
鬥長命的殺戮戰場
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KO TIN-YAU｜ EJ Insight
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三住宅地下季招標 提供1350伙
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張浚生批評戴耀廷洗他人腦 戴稱自有公論
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午後窄幅偏軟 工中行逆市升
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黎瑞剛:申請成TVB股東已向通訊局遞交應有文件
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【深港通戰報】北向額度用8.2% 萬科 海信科龍漲停
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瑞信:越秀房託物業組合全面改善 上調目標價
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何鴻燊退任信德行政主席 何超瓊接任
重要通告 ｜ 昨日 20:13
港股錄四連跌 惟全周埋單升43點
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梁振英拒透露對沖方案是否其一人決定
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