國際財經

周四(6月22日)美國公布的經濟數據表現良好：雖然上周首次申領失業救濟人數上升至24.1萬，略高於市場預期的24萬，但仍連續120周低於30萬關口；而5月咨商會領先指標按月上升0.3%，符合市場預期；6月堪薩斯聯儲製造業活動指數則上升至11，高於預期9。

但美國良好的經濟數據給美滙指數帶來的支持十分有限，美滙指數勉強反彈至97.65之後再度回落，加上美債孳息率下跌，顯示投資者仍質疑美國今年再次加息的可能性，美滙指數在紐約時段尾段持續下滑，今日(6月23日)一度低見97.25。

而倫敦金自周三初步企穩1240美元(從2016年12月低位延伸而上的上升趨勢線支持水平)後輾轉回升，周四雖然兩度反彈至1254/1255美元區域均受阻回落，但短暫下挫至1246.6美元後重獲買盤支持，今日繼續承接昨晚升勢，進一步攀升至1257.8美元。

不過，近期多位聯儲局官員發表鷹派言論支持聯儲局年底前進一步加息及縮表，倫敦金反彈的動力應該有限。若今晚美國公布的6月Markit製造業和服務業採購經理指數(PMI)及5月新屋銷售等數據表現強勁，將不利於金價持續攀升。金價有可能在1260/1262美元區域(從6月6日高位1295.7美元至6月21日低位1240.7美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)遇到較強阻力。

策略方面，我們根據6月21日策略在1254美元建立的倫敦金沽盤已在1253美元擊中止盤平倉，獲利1美元。待倫敦金反彈至1262美元沽出倫敦金，下望1251美元，升穿1266美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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