國際財經

法國、德國及歐羅區公布6月PMI初值，數據較預期遜色，加上歐盟領袖峰會今日繼續召開，歐洲央行行長德拉吉也將參加歐洲理事會，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段全線下跌。

截至本港時間下午6時35分，英國富時100指數報7405點，跌33點或0.45%；德國DAX指數報12711點，跌82點或0.65%；法國CAC 40指數報5254點，跌27點或0.51%；意大利富時MIB指數報20793點，跌137點或0.66%。

歐羅區6月綜合採購經理指數(PMI)初值55.7，低於市場預期的56.6；服務業PMI初值54.7，低於市場預測56.2。德國方面，6月綜合PMI初值降至4個月低位56.1；製造業活動略放緩，製造業PMI由前一個月的59.5降至59.3；服務業PMI降至53.7。法國6月綜合PMI初值從5月的56.9降至55.3，為5個月低位。

英鎊兌美元日內高見1.2744，現報1.2732，升0.39%，主要是一些投資者押注英國央行最快會於8月加息。惟過去一年英鎊兌美元已累計跌逾15%，英鎊兌歐羅下滑近13%。

道指期貨暫報21302點，跌46點。

市場靜候稍後公布的美國鑽油井數量報告，揭示美國產量升勢是否持續。紐約原油期貨現時每桶報42.88美元，升0.14美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報45.4美元，升0.18美元或0.4%。