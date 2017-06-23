國際財經

周四(6月22日)並無重要澳洲數據公布，市場焦點聚焦參議院共和黨議員公布了旨在取代奧巴馬醫改法的議案草案，該議案預計將於下周投票，美國總統特朗普政府將第三次在國會發起醫改案衝關。儘管該提案目前仍未獲大多議員認同，但仍顯示出特朗普政府對實施政策的決心與執行力。此外，同日美國勞工部公布的數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數增長24.1萬，雖略高於預期，但仍處於很低水平，暗示美國勞動力市場收緊的大趨勢並未改變。美滙指數堅守97.50上方，澳元/美元則維持弱勢跌至日內低點0.7534，創2017年6月15日以來的一周新低。

事實上，澳元/美元自6月19日以來已錄得連續4個交易日下跌，創2017年4月4日以來的最長連跌。周二(6月20日)澳洲儲備銀行公布的6月6日貨幣政策會議紀要顯示，儘管澳洲第一季度GDP增長有所放緩，但該行對未來經濟增長仍感樂觀，故當前適合維持寬鬆的貨幣政策立場不變。該議息紀要雖老調重彈，但澳洲儲備銀行強調對金融穩定性的擔憂，令市場預計該行在澳洲家庭債務創歷史新高的情況下在未來數月仍傾向於維持利率不變。

與澳洲儲備銀行謹慎態度相反，美國聯儲局自上周決定再次加息並公布縮表計劃後，美國聯儲局官員本周頻頻發表鷹派聲明，截止周四，已有五位聯儲局官員對貨幣政策發表意見，其中大部分官員對聯儲局年內再次加息持開放態度。儘管今年沒有FOMC投票權的鴿派代表、聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周四稱美國現有的低通脹環境並不適宜快速加息，聯儲局加息進度過於激進，但仍表示希望儘快縮減資產負債表。聯儲局官員一致支持緊縮的貨幣政策料將推動市場對美國聯儲局年內第三次加息的預期升溫。

然而，今早澳元/美元自時段低點0.7537反彈逾40點至0.7582，一改本周頹勢。不過，鑒於鐵礦石仍維持在近8個月低位附近整固，遲遲未能形成較大規模反彈，若後市進一步下跌，料將為澳元/美元進一步下行提供動力，故澳元/美元能否持續上升亦存隱憂。

此外，由於澳元/美元五度升至0.7620/0.7635區域均受阻回落，令滙價有形成短期頂部而進一步調整的風險，短期內需重點關注0.7534支持(從6月1日低位0.7371至6月14日高位0.7634的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)，若跌穿此處支持，後市可能進一步回落至0.7500水平(從6月1日低位0.7371至6月14日高位0.7634的上升浪的50%水平)甚至0.7470。

策略方面，若澳元/美元反彈至0.7700區域，我們將沽出澳元，下望0.7610，升穿0.7755止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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