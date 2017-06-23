國際財經

亞太區股市上升，日本股市反覆靠穩。

日經平均指數收報20132點，升22點或0.11%。本周累升0.95%。

任天堂股價一度觸及逾8年新高，收漲逾2%，因投資者對其將為Switch主機推出的一款新遊戲寄予厚望。東芝股價則挫逾4%，因該公司表示已向監管機構申請將提交年度財務報告的時間，延長逾一個月。

南韓股市靠穩，韓國首爾綜合指數收報2378點，升8點或0.35%。

澳洲股市向上，澳洲普通股指數收報5754點，升12點或0.21%。