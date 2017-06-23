國際財經

英倫銀行貨幣政策委員會委員Kristin Forbes表示，憂慮英鎊疲軟會持續推升通脹，同時擔心各國央行正變得較以往更不願加息。

Forbes出任該委員會委員的3年任期將在下周結束。自今年3月以來，她一直投票贊成加息。

她在倫敦商學院作任內最後一次演講中，對她上周發表的研究進一步闡述。該研究結果指出，英鎊疲軟對於通脹的影響，要比英倫銀行一般認為的更為長久。

Forbes說，不宜再推遲加息。她指出，英鎊貶值從根本上改變了基礎通脹的動力，這種改變的方式使盡快開始加息周期變得更加迫切。

她表示，以主要經濟指標來看，英國經濟似乎足夠強健，以其他標準來看，甚至刺激過度。因此龐大的貨幣刺激稍微減少不無道理。

她還說，貨幣歷史的一個重要教訓是，在工資提速至符合2%持續性通脹的水平之前，收緊周期就應該啟動。

她表示，美聯儲正在加息的事實，應該能降低英倫銀行加息時對英鎊構成的衝擊。

過去7天以來，央行貨幣政策委員會內部顯現出意見嚴重分歧。目前當地正值通脹上升，但因英國準備脫歐，經濟增長前景並不明朗。

上周有另外兩位決策者意外加入Forbes的行列，投票贊成加息。但英倫銀行行長卡尼的言論為加息預期降溫，他強調，一旦滙價疲軟的效應消退，疲弱的工資增長可能拖累通脹。