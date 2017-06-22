國際財經

聯邦儲備局公布今年銀行業壓力測試的首輪結果，顯示接受測試的34間大銀行有雄厚資本，即使出現經濟衰退，也有能力達致合乎標準的資本比率水平。該局下周將公布第二輪結果，顯示銀行可否向股東提供更高金額的回饋。

該局指出，今年的壓力測試假設是美國失業率升至10%、商業物業價值大跌35%，以及貸款市場萎縮；倘若此情況下，34間銀行將出現3830億美元虧損，但銀行資本比率仍可以保持在3%的法定要求之上。

眾多銀行內，摩根士丹利在上述假設發生時的資本比率雖然合格，但是3.8%的比率是眾銀行內最低的。