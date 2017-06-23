國際財經

巴黎航空展落幕，波音與空中巴士等兩大集團合共取得面值1140億美元的訂單，而波音取得的訂單價值超越主要對空中巴士。

波音在周四公布，航展期間取得571架機的新訂單，面值為750億美元。該公司指出，周一正式展示的737 MAX 10單引擎型號機，取得來自16間航空公司的361架機確認訂單，其中214架機是來自其他型號機的改單，147架是全新訂單。

空巴指出，航展期間取得144架機的確認訂單，另外有182架機的具承諾效力訂單，總體面值為397億美元，包括20架A320neo與8架A330。