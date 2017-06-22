國際財經

油價從多月低位回升，美股靠穩。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報21437點，升27點或0.13%；標普500指數報2438點，升2點或0.11%；納指報6237點，升3點或0.05%。

市場關注油價的表現，鑑於油價於周二陷入熊市，即從最近以來的最高位下跌20%以上，而下跌原因主要是美國、尼日利亞及利比亞等國原油產量不斷攀升，令市場擔心石油出口國組織(OPEC)減產協議，以解決供過於求問題的效果會被抵消。

此外，最近油價下跌亦對美股構成壓力，分析指出，如果全球經濟增長放緩，或者各國央行失算犯錯，油價可能會下跌至每桶35美元。不過，目前油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報43.21美元，升0.68美元或1.6%；倫敦布蘭特期油報45.69美元，升0.87美元或1.94%。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數為24.1萬人，多於預期24萬人及前值23.8萬人，但仍處於很低水平，表明美國勞動力市場繼續收緊，美國第二季經濟料將恢復動力。另外，美國5月領先經濟指標升0.3%，符合市場預期，並較前一個月的0.2%加速。

美國聯儲局官員講話繼續受到關注，而今日發表講話的聯儲局官員有聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)等。費城聯儲銀行行長哈克(Patrick Hacker)表示應在下次加息前啟動縮減資產負債表，屆時應暫停加息，以觀察市場反應，其後於今年底前再加一次息。

歐洲股市偏軟，英國富時100指數報7437點，跌10點或0.14%；德國DAX指數報12777點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5272點，跌1點或0.04%；意大利富時MIB指數報20964點，跌106點或0.51%。