國際財經

美國勞工部公布，截至6月17日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.1萬人，按周增加3000人，結束連續兩周減少的趨勢，市場原本預期增至24萬人。

不過，美國初領失業救濟金人數已連續第120個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.475萬人，按周增加1500人。

另外，截至6月10日止當周，美國續領失業救濟金人數為194.4萬人，按周增加8000人，市場原本預期增至192.8萬人。