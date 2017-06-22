國際財經

周三(6月21日)英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andrew Haldane)意外表態支持英國今年內加息一次，推動英鎊/美元大幅反彈至1.2700附近，拖累美滙指數小幅回落。但由於愈來愈多央行開始轉變口風暗示收緊貨幣的可能性，令持有黃金這種無息資產的機會成本上升，倫敦金並未受惠於美匯指數的弱勢而展開反彈，反而進一步刷新五周新低至1240.7美元。

不過，金價在1240美元附近的逢低買盤支持甚強，倫敦金久攻不下之後掉頭回升，即使周三美國公布的5月成屋銷售意外上升1.1%，遠優於市場預期的0.4%跌幅，年化總量升至562萬間，高於預期555萬間，但該數據對於倫敦金的打壓有限。金價周三全日維持於1240.7美元至1247.6美元之間窄幅波動，直至今早才有力突破1248美元，並一度反彈至1254.7美元。

目前金價雖在1255美元遇到初步阻力而回落，但若短期內企穩1248美元之上，後市仍有機會再度挑戰1255美元甚至1260美元。但近期多位聯儲局官員發表鷹派言論支持聯儲局年底前進一步加息及縮表，倫敦金反彈的動力應該有限。

策略方面，我們根據6月21日策略已於1254美元沽出倫敦金(下望1241美元，升穿1260美元止損)，現時將止損下移至1253美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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