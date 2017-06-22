國際財經

今日(6月22日)淩晨5點紐西蘭儲備銀行(RBNZ)一如預期宣布維持貨幣政策不變，將指標利率維持在1.75%的紀錄低位，並重申將在相當長時間內保持貨幣政策不變。

由於紐元/美元自2017年5月11日觸及11個月低位0.6816以來已累計反彈逾5%，市場預計紐元強勢將困擾央行決策者，但紐西蘭儲備銀行行長惠勒(Graeme Wheeler)僅稱滙率降低將有助於經濟增長前景恢復平衡，並認為紐元近期升值是出口價格上漲所致。此外，雖然上周四(6月15日)公布的紐西蘭第一季度國內生產總值(GDP)按年增長2.5%，遜於預期增長2.7%，但惠勒對於經濟前景仍表示樂觀，他認為寬鬆貨幣政策、強勁的人口增長及2017年政府預算將有助於改善經濟前景。紐西蘭儲備銀行略為鷹派的聲明令市場感到意外，紐元/美元一度反彈逾70點至0.7276。

不過，紐元/美元目前徘徊於0.7230至0.7270之間，仍低於6月14日觸及的4個月高位0.7318，美國年內可能再加息一次及縮表的前景令美滙指數受到支持，限制了非美元貨幣的進一步走強。自上周美國聯儲局決定再次加息並公布縮表計劃後，本周已有四位官員發表鷹派言論，大部分官員對年內再次加息持開放態度，而擁有FOMC投票權的費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Hacker)在周三(6月21日)表示應在下次加息前應啟動縮減資產負債表。

紐元/美元自5月11日於0.6816見底後輾轉回升，形成上升通道，但上周升至4個月高位0.7318後終於出現明顯回調，目前似乎於0.7200至0.7270之間形成整固三角形。若紐元/美元短期內失守0.7190/0.7200支持，後市有望進一步回落考驗0.7125(從5月11日低位0.6816至6月14日高位0.7318的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至0.7070。但若紐元/美元突破前期高位0.7318，則需警惕後市進一步上探0.7380甚至0.7480區域。

策略方面，若紐元/美元反彈至0.7270/0.7280區域，我們將沽出紐元，下望0.7170，升穿0.7325止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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