國際財經

國際油價雖然止跌回升，但英國脫歐談判仍困擾投資者，對市場帶來不明朗因素，加上英國首相文翠珊將在歐盟領袖峰會上發表講話，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間下午6時24分，英國富時100指數報7413點，跌34點或0.46%；德國DAX指數報12751點，跌22點或0.18%；法國CAC 40指數報5245點，跌28點或0.54%；意大利富時MIB指數報20897點，跌174點或0.83%。

英國財相夏文達(Philip Hammond)表示，大量企業的投資，因脫歐談判結果的不確定性而被推遲，因此應盡快尋求就脫歐過渡安排進行澄清。

此外，標普全球評級主權評級主管Moritz Kraemer認為，若脫歐談判破裂，將對英國評級造成負面影響，但其他歐盟國家則可以消化相關影響。英鎊今日低見1.2655美元，現報1.2658美元，跌0.1%。

美國聯儲局理事鮑威爾稍後將在參議院金融委員會聽證會作證，相信會談及有關美國經濟的前景，以及監管者的工作。道指期貨暫報21359點，跌19點。

油價反彈，紐約原油期貨現時每桶報42.77美元，升0.24美元或0.56%；倫敦布蘭特期油報45.15美元，升0.33美元或0.74%。