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今日 17:00 國際財經

日本上調整體經濟評估 半年來首次

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日本政府調高對經濟的整體評估，為6個月來首次，反映民間消費逐步回暖表現，也突顯出政府對出口拉動經濟擴大復甦深具信心。

內閣府在6月經濟報告中指出，國內經濟正在溫和復甦、企業投資正在增加。報告中亦刪除消費者支出等領域改善遲滯的說法。

政府亦調高對民間消費的評估，稱正在逐步回升，為6個月來首次上調。同時，上調對資本支出、房屋建築和公共投資的評估，並維持對出口和產出正在加快的預測不變。

不過，報告對全球經濟前景的不確定性，和金融市場的波動仍保持謹慎看法。

 

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