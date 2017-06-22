國際財經

卡塔爾主權財富基金據報已將所持價值逾300億美元(約2340億港元)的國內股票轉給財政部，並可能會出售其他資產，作為重組計劃的一部分。

路透引述消息人士指出，在卡塔爾與其他海灣國家爆發外交危機之前，該基金持有的18家企業的股票已轉走。

消息稱，卡塔爾投資局轉移這些持股，是整個政府為提高效率和產生更高收益而採取的措施之一，資產轉移後，財政部能夠以更為主動的方式管理這些持股。

消息透露，卡塔爾投資局在今年初就開始了內部重組。據報，卡塔爾投資局在全球擁有超過3000億美元資產。