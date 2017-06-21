國際財經

紐西蘭央行維持指標利率在紀錄低位1.75厘，並重申將在相當長時間內保持貨幣政策不變。

紐西蘭央行行長惠勒於聲明表示，仍存在眾多不確定性，貨幣政策可能需要做出相應的調整。他指，紐元下滑將助經濟增長前景恢復平衡，紐元自5月上升約3%。

該央行稱，長期通脹預期仍然定在2%左右，中期內未來總體通脹將達到目標區間的中點。

紐西蘭央行指，通脹上升主要是因臨時性因素所致，可能導致總體通脹出現一定程度的變化。紐西蘭樓價升勢已見緩和，料將繼續放緩。