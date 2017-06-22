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今日 04:12 國際財經

美國產量扳升 油價創10個月低位

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美國產量上升繼續打擊油市，外圍油價周三下滑，紐約期油跌至十個月低位。

紐約8月期油倒退98美仙或2.3%，收市報每桶42.53美元，是去年8月10日以來最低。布蘭特8月期油回落1.2美元或2.6%，收市報每桶44.82美元。

周三較早時，美國能源資訊局(EIA)公布上周石油庫存數據，原油庫存減少250萬桶，較市場估計的200萬桶高。EIA數據公布後，紐約期油由43.77美元回升至44美元。

不過，EIA也報告顯示，美國上周油產量增加2萬桶至935萬桶。油價掉頭下滑。Sevens Report共同編輯Tyler Richey表示，美國產量上升影響全球供求失衡的議題一直是近期油市焦點，而周三公布的數據繼續確認此點，令到油價進一步滑落。他指出，除了抵消了產油國減產努力外，美國產量上升可能導致石油出口國組織(OPEC)成員放棄減產，是引發油價回落的主因。

在EIA數據公布前，油價上升的原因是，有報道引述伊朗能源部長稱，OPEC可能進一步減產。

主理沙地阿拉伯能源政策的副王儲轉為王儲的消息，對油價沒有影響。

另外，俄羅斯央行估計，美國、利比亞與尼日利亞持續增產，可能引致油價在2018年中回落至25美元。

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