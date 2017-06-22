訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:45 國際財經

投資者施壓 Uber行政總裁離職

放大圖片

有投資者施壓下，召車軟件商、優步(Uber)行政總裁卡蘭尼克(Travis Kalanick)離職。根據公司宣告，他在6月13日開始無限期離開行政總裁職務，但保留董事職位。

卡蘭尼克離職後，Uber暫由一個14個高層組成的委員會負責管理，地區主管負責大部分日常業務運作。該公司一直物色營運總監，現時更要展開遴選行政總裁工作。此外，集團也要尋找獨立非執行主席、市務總監及法律顧問。集團一些部門主管已離職，將由內部晉升取代。

消息人士指出，卡蘭尼克原先是考慮暫時休假。不過，五名具影響力的投資者施壓下，他最終選擇辭職。施壓的投資者包括富達投資與Benchmark。兩間公司發言人沒有回應查詢。

卡蘭尼克在辭職聲明內指出，仍熱愛Uber，而在目前的困難情況下，他接納投資者的要求離職，有助於公司重建，而不是繼續受困於醜聞。

由於Uber是私人公司，卡蘭尼克的離職補償情況未有公開。

Uber近年來受到多項醜聞困擾，包括性騷擾與司機性侵乘客等，而有批評指卡蘭尼克領導產生的企業文化，與有關醜聞的形成有關連。卡蘭尼克與Uber司機的爭吵視頻也成為被討論的議題之一。他的母親剛去世，父親重傷。本周較早時，Uber董事會接納外聘律師行建議，處理一系列性騷擾個案及進行企業改革。

 

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。