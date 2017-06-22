國際財經

有投資者施壓下，召車軟件商、優步(Uber)行政總裁卡蘭尼克(Travis Kalanick)離職。根據公司宣告，他在6月13日開始無限期離開行政總裁職務，但保留董事職位。

卡蘭尼克離職後，Uber暫由一個14個高層組成的委員會負責管理，地區主管負責大部分日常業務運作。該公司一直物色營運總監，現時更要展開遴選行政總裁工作。此外，集團也要尋找獨立非執行主席、市務總監及法律顧問。集團一些部門主管已離職，將由內部晉升取代。

消息人士指出，卡蘭尼克原先是考慮暫時休假。不過，五名具影響力的投資者施壓下，他最終選擇辭職。施壓的投資者包括富達投資與Benchmark。兩間公司發言人沒有回應查詢。

卡蘭尼克在辭職聲明內指出，仍熱愛Uber，而在目前的困難情況下，他接納投資者的要求離職，有助於公司重建，而不是繼續受困於醜聞。

由於Uber是私人公司，卡蘭尼克的離職補償情況未有公開。

Uber近年來受到多項醜聞困擾，包括性騷擾與司機性侵乘客等，而有批評指卡蘭尼克領導產生的企業文化，與有關醜聞的形成有關連。卡蘭尼克與Uber司機的爭吵視頻也成為被討論的議題之一。他的母親剛去世，父親重傷。本周較早時，Uber董事會接納外聘律師行建議，處理一系列性騷擾個案及進行企業改革。