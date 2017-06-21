國際財經

油價止跌回穩，科技及能源類股走高，房屋銷售數據優於預期，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報21432點，跌34點或0.16%；標普500指數報2437點，升不足1點或0.01%；納指報6221點，升33點或0.53%。

分析指出，油價的關鍵支撐位是去年11月的低位，其中布蘭特期油的支撐位是43美元，紐約期油則為42美元，假若跌破這兩個支撐位，布油與紐約期油很快就會跌至40美元水平，股市亦會跟隨下跌。

對美國聯儲局來說，油價下跌對通脹壓力的負面影響不是一個好消息，尤其是在某些美國貨幣政策決策者似乎對債券市場的變化充耳不聞的時候。油價逐步企穩，紐約原油期貨現時每桶報43.83美元，升0.32美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報46.2美元，升0.18美元或0.39%。

雖然今日沒有聯儲局官員發表講話，但市場仍關心聯儲局的加息路徑。芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯日前表示，擔心近期通脹疲軟是表明聯儲局將難以達成2%通脹目標的跡象；過去三個月通脹回落，原因可能是全球性因素，並不只是特定的一次性因素。另外，波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫亦稱，美國及其他地區的低利率情況，對金融穩定構成風險，央行官員的決策制定必須考量這些疑慮。

經濟數據方面，美國5月二手樓銷售按月增1.1%，市場預期為跌0.5%；以年率計為562萬間，高於預期555萬間。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7465點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報12791點，跌22點或0.18%；法國CAC 40指數報5280點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報21068點，升259點或1.25%。