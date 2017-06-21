國際財經

周二(6月20日)美國公布的第一季經常賬赤字錄得1168億美元，低於市場預期1236億美元，而上月赤字從1124億美元上調至1140億美元。但該數據對市場影響不大，反而是油價因利比亞及美國原油產量攀升而大幅回落，拖累商品價格下行。倫敦金連續第二個交易日錄得下跌，最低曾跌至1241.2美元，創下自5月17日以來的5周新低。

自美國聯儲局上周加息並發表鷹派聲明後，金價一直處於受壓狀態，而聯儲局第三號人物、紐約聯儲主席達德利(William Dudley)在周一的鷹派言論更是鞏固了市場對於聯儲局年內仍將加息一次的預期，令金價沿着日線圖的下降通道持續尋底。本周美國方面重要的經濟數據不多，市場的關注焦點將集中於各位聯儲局官員發表的言論，若各位官員的言論基本維持樂觀，支持聯儲局年內再加息及縮表，美滙指數將可成功築底，重返98之上。

由於金價已跌穿重要支持1248美元(100日移動平均線支持)及1245美元(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，後市的跌勢應仍未完結。假若無其他突發的風險事件刺激避險需求，倫敦金應可進一步下探200日移動平均線支持1235美元水平。

但近日金價跌勢有所放緩，加上小時圖的RSI走勢與金價走勢呈現底背馳，投資者需留意金價有機會先作反彈再下跌。若金價升穿短期阻力1248美元，或可進一步反彈至1254/1255美元附近。

策略方面，短期內若金價反彈至1254/1255美元，我們將沽出倫敦金，下望1241美元，升穿1260美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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