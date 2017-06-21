國際財經

自上周一(6月12日)加拿大副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)指出加拿大央行將評估是否需要降低貨幣政策刺激力度後，市場預期加拿大央行將會提早加息，刺激加元滙價大幅飆升，美元/加元在短短三日內急挫近300點，在上周三(6月14日)更一度跌至三個半月新低1.3164。

不過，美國聯儲局在6月15日凌晨2時如期宣布加息並發表鷹派聲明，幫助美元/加元順利築底並大幅反彈至1.3307。雖然美元/加元其後再度回落至1.3200邊緣，但本周似乎受到更多利好因素支持，滙價再度有力挑戰1.3300阻力區。

首先，美國聯儲局「第三號人物」紐約聯儲行長達德利(William Dudley) 在周一(6月21日)發表鷹派言論，他表態稱雖然近期美國通脹率略為疲軟，但隨着就業市場的收緊，通脹應會隨着薪資上升而復甦，為聯儲局年底前再次加息鋪平道路。達德利此番表態推動美滙指數從97.05飆升，並在周二延續升勢，觸及日內高位97.84；相應地，美元/加元亦受到提振，在周二(6月20日)觸及日內高點1.3284，並在今天(6月21日)進一步升至1.3301。

除美國聯儲局高官相助之外，油價走弱也是推動美元/加元反彈的「功臣」之一。先是周一公布的日本5月原油進口按年大幅下降13.5%至283萬桶/日與上周美國貝克休斯(Baker Hughes)石油鑽井數連續22周上升，後是周二路透社報道利比亞原油產量達到今年以來最高水平88.5萬桶/日與俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表態無計劃與美國頁岩油生產商討論油市現狀，美國紐約8月期油在原油需求不振及供應過剩憂慮的雙重打擊之下大幅回落，周二觸及7個月新低42.94美元，較周一高點45.28美元重挫逾5%。

展望本周，周四(6月22日)公布的加拿大4月零售銷售與核心零售銷售、周五(6月23日)公布的加拿大5月消費物價指數(CPI)與美國6月製造業採購經理指數(PMI)均值得投資者留意。財經事件方面，周四聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)在參議院金融委員會聽證會證詞與周五美國聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)關於美國經濟及貨幣政策發表演說都是不容忽視的事件，料將影響美滙指數走勢。

技術走勢方面，美元/加元似乎於小時圖形成「雙底」型態，若能有效升穿頸線阻力1.3300/1.3310將可確認此型態，後市將有望進一步重返1.3400/1.3420區域(雙底上升量度目標)。不過，由於紐約期油已呈技術性超賣，投資者需要警惕油價超跌反彈而削弱美元/加元反彈動力的風險。

策略方面，我們將在1.3190至1.3200區域買入美元/加元，上望1.3300，跌穿1.3160止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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