國際財經

英國央行發表報告指出，消費者面臨的通脹上升壓力愈來愈大，但企業的投資計劃增強，且英鎊疲弱正在刺激出口。

這份由英國央行的區域代表處撰寫的報告，基本符合央行上周發表的政策聲明。在上周的政策會議上，央行的8名決策者中有3位意外投票主張加息。

該行表示，鑑於零售商品的價格上漲進一步加劇，年度銷售增長繼續放緩。食品等領域的物價上漲加快，也已經抑制消費者購買家居用品等高價商品的能力。同時，企業報告稱，由於英鎊貶值和擔心英國脫歐後的居民身份問題，來自歐洲大陸的移民減少。