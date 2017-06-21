國際財經

油價持續處於數月的低位，拖累能源股走低，加上評級機構標普表示，無需等待脫歐談判完結後，才評估英國的信貸評級，而最可能的結果是再度調降英國評級，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7447點，跌25點或0.33%；德國DAX指數報12730點，跌83點或0.66%；法國CAC 40指數報5224點，跌69點或1.31%；意大利富時MIB指數報20618點，跌191點或0.92%。

道指期貨暫報21409點，跌28點。

此外，英倫銀行行長卡尼日前發表的鴿派言論、標普的評級前景，以及對美元的樂觀情緒重燃，都給英鎊帶來壓力。英鎊兌美元滙價一度跌穿1.26水平，最低見1.2590，創兩個月新低，日內跌0.3%，現報1.2593。

另外，石油出口國組織(OPEC)最大產油國沙地阿拉伯的國王薩勒曼稍早時候宣布，廢除王儲Muhammad bin Nayef，並任命其兒子、副王儲Mohammed Bin Salman成為新王儲。市場關注沙地政權事件會否影響該國石油產出，油價跌至9個月新低後，今日繼續下挫，紐約原油期貨現時每桶報43.17美元，跌0.34美元或0.78%；倫敦布蘭特期油報45.58美元，跌0.39美元或0.85%。

美國今日稍後將公布5月成屋銷售總數年化數據，市場預期為555萬間，前值為557萬間。此外，美國能源資訊局(EIA)將公布官方庫存統計，市場預期為減少120萬桶，前值為減少166.1萬桶。