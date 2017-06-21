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英國航空顧問公司Skytrax公布，國泰航空(00293)在今年全球航空公司排名中，較去年再跌一級，只排第5位，而卡塔爾航空繼2011、2012及2015年後，再次被評為全球最佳航空公司。

排名首10位的航空公司當中，只有排第7位的漢莎航空來自歐洲，其餘9席均由亞洲的航空公司佔據，包括排第2至第4位的新加坡航空、全日空及阿聯酋航空，而海南航空則由去年排第12位升至今年第9位，是首次有內地航空公司躋身前10位。

報告調查了全球逾320家航空公司，以登機手續、座位舒適度、服務質量等標準評分。