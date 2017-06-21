香港財經 中國財經 國際財經

MSCI提到當中國市場進入門檻與世界更加接軌時，會考慮納入中型市值A股。

MSCI明晟亞太區研究部主管謝征儐解釋，增加A股權重可從兩方面着手，包括提高現時5%的流通市值納入因子以及加入中型股，但前提要放寬「滬港通」及「深港通」的每日淨流入額度，現存每日額度在納入因子僅5%時並無大礙，但當納入因子提高至10%至20%就會不足夠，而中型股面對較大的停牌可能性，也是一個顧慮。

謝征儐透露，很多客戶希望MSCI幫忙游說中證監取消每日額度，中證監也有一些正面回應，他期望日後可取消或大幅提高每日額度，惟未有確實時間表。MSCI提出明年5月及8月分兩階段納入A股，也是因為每日額度限制，如果取消了，就可一次過納入。

他又解釋，中國市場進入門檻進一步與世界接軌，意味着A股結算周期看齊環球金融市場的T+2或T+3周期，以及統一上交所及深交所的收市機制，重視追蹤誤差的被動型基金很希望這兩方面可改善。目前MSCI會集中精力向客戶解釋明年的A股納入國際指數如何執行，待時機成熟，才會再提出諮詢。

今次A股入摩方案完全建基於中港股市互聯互通渠道，而比起RQFII/QFII渠道，互聯互通渠道未能買入內地衍生產品及新股。謝征儐表示，確實有一些投資者關注如何對沖A股風險，暫時5%納入因子之下，對沖需求不大，但未來要提高A股權重，這將會是很關鍵的因素，這亦是MSCI與中國監管機構繼續討論中的議題。

至於香港假期時不能使用「滬港通」及「深港通」，他說，指數型基金對此很關注，其他大部分客戶則無所謂。