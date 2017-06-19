國際財經

南韓金融服務委員會副主席Jeong Eun-bo表示，MSCI明晟決定把中國A股納入其全球股指，南韓股市可能最多將有4.3萬億韓圜(約301億港元)的資金流出。

他在政策會議中指出，考慮到MSCI明晟新興市場指數所追蹤的全球資金規模，預期流出韓國股市的資金約為6000億韓圜(約42億港元)至4.3萬億韓圜。

他預期，儘管資金可能自南韓指標綜合股價指數和創業板市場KOSDAQ指數流出，但整體對南韓股市的影響並不大。

南韓指標綜合股價指數現報2357.43點，下跌11.8點，挫近0.5%。