國際財經

英倫銀行加息幻滅，英鎊兌美元滙價跌穿1.27水平，創下兩個月低位。

英鎊兌美元報1.2621，是4月21日以來最低。較早時，該貨幣滙價一度升至1.2758，前一天報1.2738。

周二較早時，英倫銀行行長卡尼表示，央行不會在短期內加息，引發鎊滙下滑。其後，有報道英國保守黨與北愛民主統一黨籌組政府的商討出現阻滯，牽動鎊滙進一步受壓。

歐羅兌美元跌至1.1134，前一天為1.1150。日圓滙價偏穩，美元兌日圓報111.47，前一天為111.53。

ICE美滙指數微升至97.751。