國際財經

聯邦快遞(FedEx)公布，第四季淨利潤10.2億美元(79.56億港元)，去年同期虧損7000萬美元。

如果撇除一次性項目，該公司上季利潤為11.5億美元，每股折合4.25美元；前一年度同期盈利為8.97億美元；收入由130億美元升至157億美元；FactSet綜合市場預期分別為為每股盈利3.87美元，收入為156億美元。

集團指出，營運業績佳是因為處貨量增加與運費上升。該公司表示，因為退休金調整問題，未能夠提供2018年度的GAAP基準盈利指標。

聯邦快遞周二收市跌0.7%。