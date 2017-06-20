國際財經

油價跌至7個月低，美股借勢從紀錄高位回吐，市場關注美國稅改方案的消息及聯儲局官員的講話，加上觀望MSCI明晟將於周三凌晨公布是否把A股納入新興市場指數，投資者保持審慎。

截至本港時間晚上約10時59分，道指報21527點，跌1或0.01%；標普500指數報2447點，跌6點或0.26%；納指報6233點，跌5點或0.09%。

原油期貨價格跌入熊市區域，降至7個月以來新低水平。紐約原油期貨現時每桶報42.78美元，跌1.42美元或3.21%；倫敦布蘭特期油報45.59美元，跌1.32美元或2.81%。

投資者亦關注美國國會眾議院議長瑞安(Paul Ryan)將於稍後發表有關稅收改革的首次重要講話，市場預計他將表示對共和黨在今年兌現實行重大稅收改革措施的信心。稅收改革的一個重大障礙，在於是否對企業稅進行更大的調整，其中可能包括對進口商品課稅、對出口商品免稅。不過，在今年初共和黨人推行醫療改革方案遇阻後，投資者開始降低了對稅收改革很快就會實現的期待值。

另外，市場亦繼續關注聯儲局官員的講話，以尋找其中有關未來加息的線索，包括波斯頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)、達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)等。其中，羅森格倫在其準備好的講稿中表示，美國及其他地區的低利率情況，對金融穩定構成風險，央行官員的決策制定必須考量這些疑慮，但並未提及聯儲局上周的加息決定或美國經濟展望，故市場密切關注其稍後的言論。

歐洲股市持續向下，英國富時100指數報7492點，跌31點或0.41%；德國DAX指數報12848點，跌40點或0.31%；法國CAC 40指數報5305點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20874點，跌139點或0.66%。