國際財經

周一(6月19日)美國方面無重要經濟數據公布，但美國紐約聯儲主席達德利(William Dudley)發表鷹派講話，令美滙指數受到支撐，倫敦金一度下挫至1個月新低1243美元。

達德利周一表示，美國經濟非常接近充分就業，對於本輪經濟擴張還能持續相當長一段時間感到「非常有信心」，雖然目前通脹率略低，但隨着就業市場持續改善，通脹將隨着薪資增長而上升，讓聯儲局逐步收緊貨幣政策。另外，他表示孳息率曲線變趨平對美國經濟而言並非負面訊號，加息並未顯著收緊金融狀況，若現在暫停緊縮周期將導致通脹風險上升並最終傷害美國經濟。

鑒於達德利是聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)的親密戰友及聯儲局的第三號人物，他的鷹派言論鞏固了市場對於聯儲局年內仍將加息一次的預期。

不過，倫敦金今日亞洲時段進一步刷新1個月新低至1242.8美元後有所企穩，目前小幅回升至1247美元附近。但由於金價已跌穿重要支持1248美元(100日移動平均線支持)及1245美元(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，後市的跌勢應仍未完結。假若無其他突發的風險事件刺激避險需求，倫敦金應會維持於日線圖的下降通道內波動，進一步下探200日移動平均線支持1235美元水平。

策略方面，短期內若金價反彈至1255/1256美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1260美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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