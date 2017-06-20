國際財經

英國與歐盟首輪脫歐談判後，排除「軟脫歐」的可能，英倫銀行行長卡尼亦指現非加息之時，受其言論影響，歐洲股市中段個別發展，英鎊兌美元續軟。

截至本港時間下午6時28分，英國富時100指數報7526點，升2點或0.04%；德國DAX指數報12922點，升33點或0.26%；法國CAC 40指數報5327點，升16點或0.31%；意大利富時MIB指數報21004點，跌9點或0.05%。

英國財相夏文達呼籲平穩脫歐，英國和歐盟應當就脫歐過渡期安排達成妥協，避免在該國退出歐盟時對企業造成「斷崖式」破壞。英央行行長卡尼則表示，工資增長疲弱，通脹壓力紓緩，目前英國正準備脫歐，或影響收入增長，故現非加息之時。英鎊低見1.2668美元，現報1.2698美元，跌0.31%。

另外，美國財長努欽、波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)及達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)將在稍後發表講話，而歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)明日凌晨3時將出席全球金融市場協會會議，相信他們的講話對歐美經濟有啟示作用。

道指期貨暫報21471點，升10點。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報43.4美元，跌0.8美元或1.81%；倫敦布蘭特期油報45.99美元，跌0.92美元或1.96%。