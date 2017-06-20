國際財經

上周四(6月15日)英倫銀行一如市場預期維持利率於0.25%不變，但意外有三位成員投票支持加息四分之一厘，顯示英國通脹升溫的壓力令更多央行委員轉向支持加息。消息公布後，英鎊/美元一度急升近100點至1.2794，雖然其後稍有回落，但在英國加息預期升溫的支持下滙價輾轉回升，上周五(6月16日)及本周一(6月19日)均兩度升穿1.2800水平。

不過，周一英國脫歐大臣戴德偉(David Davis)和歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)在布魯塞爾正式展開第一次脫歐談判，儘管英國曾希望在舉行脫歐談判的同時，推進貿易協議的談判，但就目前看來，英國放棄了對談判內容先後順序的要求，這讓市場憂慮英國政府此前過於高估了英國籌碼，後續談判進展將不利於英國利益，拖累英鎊/美元從日內高位1.2813大幅回落。

此外，美國聯儲局「三號人物」、紐約聯儲主席達德利(William Dudley)周一在講話中表示現在暫停緊縮周期將傷害經濟，並稱美國的加息周期「目前為止一切順利」。這一鷹派言論減弱了市場因疲弱的美國通脹數據對美國年內再度加息的質疑，美滙指數因而企穩97.00支持並回升至近5周高位97.55，英鎊/美元則進一步下跌至日內低點1.2722。

更重要的是，在過去三次議息會議上一直支持加息的英倫銀行委員福布斯(Kristin Forbes)即將離任，由倫敦政治經濟學院的經濟學教授Silvana Tenreyro接替。由於Tenreyro不反對超寬鬆的貨幣政策、反對英國硬脫歐、支持溫和的財政緊縮政策等主張，市場預期她傾向於維持鴿派立場，令英倫銀行8月加息的可能性進一步縮減。而今日(6月20日)下午英倫銀行行長卡尼(Mark Carney) 表示目前不是加息良機，通脹壓力低迷，薪資增長疲弱，任何加息都將是有限和漸進的，其鴿派言論更是進一步拖累英鎊/美元大跌近90點至1.2668，刷新近一周以來的低位。

自6月9日以來，英鎊/美元在1.2800區域四度得而復失，無法真正突破1.2830/1.2840阻力(從1.3047至1.2634的下跌浪的50%回吐水平)。由於英國年內加息暫時無望，而美國仍有機會加息一次，加上英國的退歐談判所帶來的確定性仍不利於英鎊/美元，英鎊未來的走勢應難以樂觀。若英鎊/美元進一步跌破6月9日低位1.2634，後市有望進一步考驗1.2500甚至1.2400支持。

策略方面，我們根據6月9日策略已於1.2790沽出英鎊/美元(目標1.2610，止損1.2850)。目前將止損下移動至1.2760。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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