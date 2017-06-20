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今日 13:31 國際財經

美國或訴諸WTO遏鋼材入口

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美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，特朗普政府可能訴諸美國和世界貿易組織(WTO)的相關法律，以遏制外國進口的鋼材和鋁材。

羅斯料將在幾日內宣布對鋼材進口調查的結果。

羅斯指出，假設調查有任何不公平的行為，那麼美國可能將訴諸國內法律，或者通過WTO機制發起挑戰，這是美國想做的。

特朗普政府稱，國內缺乏鋼鐵生產企業，可能影響到用於武裝力量以及建設具有戰略重要性設施的國防採購。

雖然調查主要針對來自中國的廉價進口，但歐洲鋼材出口商擔心他們也將成為美國上述舉措的對象。

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