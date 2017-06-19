國際財經 時事脈搏

南韓免稅店上月外國旅客消費額為6.559億美元，按月增長11.1%，在連跌3個月後回升，外國旅客光顧的人次，亦達102萬，是連跌4個月後反彈。

韓聯社報道，近來首爾市區的各大免稅店，重新出現中國旅客排隊等候的現象。一家免稅店有關負責人表示，目前仍然難尋中國團客身影，但散客逐漸增多。

有分析認為，反韓情緒沸騰的最艱難時期已經過去，但斷言中國將重掀赴韓潮為時尚早。業內人士指出，即便制裁立刻解除，也要用兩三個月時間開發旅遊產品招募團體遊客，蕭條現象最短也會持續到年底。