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英國與歐盟首場脫歐談判結束，雙方證實，英國不會「軟脫歐」，將會離開歐盟單一市場及關稅聯盟，而會談目標是要確保英國有序脫歐。

英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)與歐盟負責談判的首席代表巴尼耶(Michel Barnier)，在比利時布魯塞爾舉行首場會談後，召開聯合記者會。雙方認為今次會談有成效，就談判議題的優先次序，以及相關時間表達成共識，並同意在未來4個月每月開會一次討論脫歐安排。

戴德偉形容對談判感到鼓舞，但否認在時間表上讓步，強調立場沒有改變。他說，不會因為保守黨在大選失利而軟化立場，英國為了重新掌控邊境，將不惜選擇「硬脫歐」，即退出歐洲單一市場與關稅聯盟。

巴尼耶則稱，時間一分一秒過去，歐盟同英國均希望確保英國有秩序地脫歐。他指出，在首日談判中，雙方同意定出會談日期、組織及會談議題的優先次序，第一步會處理最迫切的問題，必須消除英國脫歐造成的不明朗。

他形容時間表合情合理，相信可以達成公平協議，遠比沒有協議好得多，而談判會首先商討公民權利，如果有進展，將就未來新關係展開磋商。他又強調，現在是英國脫離歐盟，而非歐盟離開英國，歐盟不會讓步，但亦不會對英國作出懲罰或報復，只是要落實英國民眾脫歐的決定。

此外，雙方同意由下月起至10月，每月舉行為期一星期的會談，爭取歐盟其餘27個成員國在秋季同意，把談判推進至貿易方面。首階段將解決公民權利、財務安排等問題，也會就北愛爾蘭同愛爾蘭邊界問題進行對話。