國際財經

《華爾街日報》引述議員助手稱，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)計劃推動參議院在下周表決新醫保法案，但他也不確定法案可否得到足夠票數支持。

有分析員相信，參議院今次的表決可能帶來反效果，因為部分共和黨參議員對於法案的內容表達關注。

不過，消息人士指出，如果麥康奈爾確定未有足夠票數支持法案通過，可能會在最後一刻收回法案。

消息人士相信，參議院的新醫保法案版本可能在本周公布，然後國會預算辦公室可能估算法案的影響，最終在下周四審議，國會議員其後將有一周休假。