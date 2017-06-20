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今日 05:16 國際財經

科技股推動 道指標普齊創新高

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科技股繼續從近期低位反彈，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，雙雙創下紀錄收市新高。

道指以全日最高位收市，升144點或0.68%，報21528。標普500指數收市升20點或0.83%，報2453，離即日新高不足1點。納斯特綜合指數升87點或1.42%，收市報6239，是去年11月7日以來最大單日升幅。

蘋果表現佳，升2.9%，是2月以來最大單日升幅。Facebook升1.5%，亞馬遜漲0.8%。標普科技分項指數升1.5%，是去年12月以來最佳。谷歌公布加強打擊極端主義訊息，母公司Alphabet股價升1.7%。

嘉信理財交易與衍生工具部副總裁Randy Frederick認為，周一沒有特別利好科技股的理由，但不代表要沽售該類股份。

Murphy Capital Management管理合夥人Peter Lewis指出，科技股在下滑後，估值變得吸引，而且它們的盈利能力強，所以持續反彈。

周一沒有重要美國經濟數據公布。紐約聯儲銀行總裁達德利發言，指美國經濟良好。市場視為聯儲維持加息步伐不變的徵兆。美國10年期債券孳息率上升至2.19%。

其他股份方面，波音升1.3%。該公司在巴黎航展上指出，最少10個客戶承認訂購737 MAX 10型號機，包括通用電氣租賃分支訂購了20架。

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