國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，以年輕用家為主的手機頻道Viceland母公司、Vice Media獲美國私募基金TPG入股，得到4.5億美元(35.1億港元)新資金。消息人士指出，按照入股條件計，Vice完成融資後的企業價值為57億美元(444.6億港元)。

此前，迪士尼斥資4億美元入股Vice，取得18%股權。

Vice將利用新資金，創設一個新訂戶制度，與它在日本向手機用家推行的訂戶安排相似。同時，它也會強化Viceland頻道內容及擴大國際市場。