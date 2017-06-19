訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:38 國際財經

【看圖測市】倫敦金跌近100日均線支持1248美元

放大圖片

上周五(6月16日)美國公布的經濟數據表現十分疲軟：5月新屋動工意外按月大跌5.5%至109.2萬戶，創8個月新低且為連續3個月下跌；5月營建許可亦大幅下跌4.9%，遠遜於預期增長1.7%，年化總量跌至116.8萬，低於預期且創2016年4月以來新低；6月密歇根大學消費者信心指數初值跌至94.5，低於預期97水平。

雖然美滙指數受疲弱的美國數據影響而一度下挫至97.10附近，但倫敦金的反彈動力完全欠奉，勉力上升至1256.8美元就掉頭回落，最終收市於1254.2美元，全周下跌1.1%，為連續第二周錄得下跌。

今日(6月19日)倫敦金仍維持於日線圖的小型下降通道內窄幅波動，並進一步跌穿1250美元至3周新低1249美元，逐步逼近重要支持1248美元(100日移動平均線支持)及1245美元(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

不過，今日美滙指數在97.10至97.25區域整固多時似有失守97.10的跡象，倫敦金若能藉機升穿短期阻力1256美元及1260美元，後市或有展開技術反彈的可能。

事實上，美國的通脹率低迷令市場十分懷疑美國聯儲局年內仍加息一次的可能性，而達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)上周五曾表示美國相當接近充分就業，但通脹率非常低迷，故對於未來加息需保持非常謹慎和耐心的態度。若本周有更多聯儲局官員的發言令市場動搖對於聯儲局年內進一步加息的預期，倫敦金將有大幅反彈挑戰1270美元的機會。

策略方面，短期內若金價反彈至1268/1270美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1274美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。