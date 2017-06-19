國際財經

上周五(6月16日)美國公布的經濟數據表現十分疲軟：5月新屋動工意外按月大跌5.5%至109.2萬戶，創8個月新低且為連續3個月下跌；5月營建許可亦大幅下跌4.9%，遠遜於預期增長1.7%，年化總量跌至116.8萬，低於預期且創2016年4月以來新低；6月密歇根大學消費者信心指數初值跌至94.5，低於預期97水平。

雖然美滙指數受疲弱的美國數據影響而一度下挫至97.10附近，但倫敦金的反彈動力完全欠奉，勉力上升至1256.8美元就掉頭回落，最終收市於1254.2美元，全周下跌1.1%，為連續第二周錄得下跌。

今日(6月19日)倫敦金仍維持於日線圖的小型下降通道內窄幅波動，並進一步跌穿1250美元至3周新低1249美元，逐步逼近重要支持1248美元(100日移動平均線支持)及1245美元(從1214.1美元至1295.7美元上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

不過，今日美滙指數在97.10至97.25區域整固多時似有失守97.10的跡象，倫敦金若能藉機升穿短期阻力1256美元及1260美元，後市或有展開技術反彈的可能。

事實上，美國的通脹率低迷令市場十分懷疑美國聯儲局年內仍加息一次的可能性，而達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)上周五曾表示美國相當接近充分就業，但通脹率非常低迷，故對於未來加息需保持非常謹慎和耐心的態度。若本周有更多聯儲局官員的發言令市場動搖對於聯儲局年內進一步加息的預期，倫敦金將有大幅反彈挑戰1270美元的機會。

策略方面，短期內若金價反彈至1268/1270美元，我們將沽出倫敦金，下望1246美元，升穿1274美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd