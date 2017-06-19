國際財經

歐羅/美元在上周三(6月14日)曾反彈至全周最高1.1294，主要因為美國聯儲局公佈議息結果前公布的美國5月零售銷售及5月消費者物價指數均遠遜預期，拖累美滙指數刷新7個月低點至96.32。

然而美國聯儲局6月15日凌晨兩點如期宣布加息，並公布更多有關縮減資產負債表詳情和維持今年再加息一次、明年加息三次的利率預期，聯儲局鷹派的聲明令美滙指數重拾反彈動力，拖累原本前景一片大好的歐羅「墜入深淵」，歐羅/美元在上周四觸及全周最低1.1130，自1.1294重挫164點。

不過，上周五(6月16日)公布的美國5月新屋動工按月下降5.5%，連降三個月，觸及八個月低位，拖累美滙指數下跌0.3%，歐羅匯價才得以喘息，小幅反彈至1.1198，全周輕微上漲0.04%。

雖然法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)所在的「前進運動黨」 在上周日(6月18日)第二輪議會選舉中贏得大多數席位，推動歐羅/美元在今日(6月19日)亞洲時段兩度挑戰1.1205一線阻力，但無奈美滙指數在97.10支持甚強，令歐羅未能進一步攀升，維持於1.1180至1.1206之間窄幅波動。考慮到歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在6月議息後指出歐羅區薪資增長與核心通脹仍然疲軟的鴿派態度，以及美國年內尚有一次加息的預期，歐羅/美元未來上漲空間或將受到限制，1.1285至1.1300區域仍是難以逾越的強勁阻力區。

另外，投資者本周需要關注在今天下午17:00啟動的英國脫歐談判與周四(6月22日)舉行的歐盟領袖峰會。數據方面，周五(6月23日)歐羅區與美國製造業採購經理人指數(PMI)都將是刺激滙市行情波動的「重頭戲」。

技術走勢方面，歐羅/美元多次升至1.1285至1.1300區域均面臨強勁沽壓而回落，顯示市場看漲熱情減退，加上目前滙價已輕微跌穿日線圖的上升通道底部支持1.1185附近水平，後市進一步回落跌穿1.1100的機會應較升穿1.1300的機會更高。若歐羅/美元屆時跌穿1.1100，滙價或會進一步下探至1.1015(從4月10日低位1.0569至6月14日高位1.1294的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.0930附近水平。

策略方面，我們根據6月13日的策略在1.1260建立的歐羅沽盤(目標1.1160，升穿1.1285止損)已於1.1285止損平倉，虧損25點。若歐羅/美元反彈至1.1285/1.1300區域，我们將沽出歐羅，下望1.1130，升穿1.1350止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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