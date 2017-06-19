國際財經

法國總統馬克龍領導的中間派共和前進黨，取得國民議會控制權，符合市場預期。英國與歐盟正式展開脫歐談判，料將在明日凌晨召開簡報會，市場觀望首輪談判結果，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7500點，升37點或0.5%；德國DAX指數報12842點，升90點或0.71%；意大利富時MIB指數報20907點，跌33點或0.16%。

英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)稱，英國希望與歐盟之間建立深入的特殊關係，將在談判中採取積極和建設性的態度。德國商業銀行分析師認為，脫歐談判終於開始應該暫時對英鎊利好。英鎊今日高見1.2815美元，現報1.2805美元，升0.17%。至於下一輪脫歐談判將於7月17日舉行。

馬克龍領導的中間派共和前進黨及其盟友，在國民議會選舉第二輪投票中，穩奪逾300席，取得議會控制權，將有利馬克龍政府施政。法國CAC 40指數現報5306點，升44點或0.84%。

道指期貨暫報21396點，升63點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報44.84美元，升0.1美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報47.49美元，升0.12美元或0.25%。