國際財經

美國股市上周反覆，市場人士指出，本周公布的經濟數據重要性不高，多名聯儲局高層將發表講話，勢必成為市場焦點，而科技股走勢也會影響大市表現。

回顧上周，較重要的經濟數據，例如零售銷售值、消費物價指數、消費者情緒指數等，表現較預期差；另亞馬遜斥資137億美元收購零售集團Whole Foods的消息，對其他零售股構成壓力，也不利大市，標準普爾500指數升0.1%。科技股回落，標普科技分項指數下滑1.1%，令到納斯特綜合指數跌0.9%。

展望本周，Fisher Investments研究部高級副總裁Aaron Anderson指出，將公布的經濟數據重要性不高，市場可能繼續揣測聯儲局上周對加息的看法，而多名聯儲局高層將先後發言，勢必成為市場焦點。

美國經濟數據方面，主要是周三公布的上月二手樓銷售指數、周五公布的上月新樓銷售與Markit製造業指數。

聯儲局高層發言方面，本周將發言的有六個，包括紐約聯儲銀行總裁達德利。倘若他們對經濟前景感到憂慮，可能是放緩加息步伐的預告。

另外，油價變化可能對後市也有影響力。市場關注紐約期油可否守在45美元以上，抑或可能跌穿40美元，此舉勢必主導能源股走勢。

此外，摩根士丹利於本周會決定是否把一批中資股納入指數成分股內，此舉可能導致部分場內交易基金進入換馬安排，也是令人關注議題。