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財政司司長陳茂波正出席亞洲基礎設施投資銀行理事會第二次年會，為香港六月初正式加入亞投行之後，首次以成員身份參加亞投行理事會會議，期間與財政部部長肖捷會面。

陳茂波指出，兩人都同意香港作為國家的國際金融中心，可以發展成為區內的基建融資樞紐，並在亞投行項目的融資和營運中扮演重要角色。

他認為，單靠政府和亞投行這類多邊銀行的力量難以應付亞洲基建發展的資金需求，而亞洲開發銀行最新研究指出，由現在至2030年期間，亞洲發展中地區每年需要約1.7萬億美元的投資，以維持發展動力、減少貧窮和應對氣候變化。

他指出，問題關鍵在於善用市場上龐大資源，引導大批追求長期穩定回報的資金，投資到相關基建項目。過去新興市場的基建項目在政治、成本、財務、滙率、工程和營運等多方面的風險，令不少資金卻步，尤其是許多仍在初步階段的項目就更難得到融資。

陳茂波在會上提到，香港可以利用國際金融中心的經驗和優勢，協助配對項目和資金，促進基建發展。因為香港金融市場成熟穩健，流動性充裕，融資渠道多元化，IPO集資額過去兩年都是全球第一；金管局轄下的基建融資促進辦公室自去年中成立以來，滙聚了60多個來自多邊金融機構、退休基金、保險公司、機構投資者、基建投資者和營運商、承建商、專業服務公司等，分享資訊，並尋找緩解風險的方法。