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今日 04:41 國際財經

能源股亞馬遜推動 道指創新高

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能源股尾段造好，加上亞馬遜收購Whole Foods超市消息引發市場對購併揣測的升溫，道瓊斯工業平均指數創下今年第21次的收市新高。納斯特綜合指數回落，連跌第二周。

道指收市升24點或0.11%，報21384；雪佛龍與埃克森美孚分別升1.9%與1.5%，支持指數升勢。標準普爾500指數升少於1點，收市報2433；能源類升1.7%，抵消必須消費品類的1%跌幅。納指回落13點或0.2%，收市報6151。

累計本周，道指升0.5%。標普500指數變化輕微。納指跌1%。

較早時，較預期差的美國新屋動工與美國消費者情緒指數數據，打擊市場情緒。

Schwab Center for Financial Research交易與衍生產品董事總經理Randy Frederick指出，除了上周新領失業救助人數外，本周公布的美國經濟數據均較預期差，令到市場對經濟前景的信心受到打擊，投資者對入市持審慎態度。

MC Markets UK首席市場策略師Michael Hewson認為，經濟數據欠佳，以及科技股受壓，令到市場避險情緒升溫，對後市不利。

個別股份方面，亞馬遜斥資137億美元收購Whole Foods，前者升2.3%，後者漲29%。其他零售股受壓，沃爾瑪與Costco分別跌4.6%與7.2%，Kroger更挫9.2%。

 

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