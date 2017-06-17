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「德國統一之父」前總理科爾（Helmut Kohl）在位於路德維希港市（Ludwigshafen）的家中逝世，終年87歲。科爾是戰後在位最長的德國總理，在任16年之久，任內促成東西德統一，但政治生涯後期捲入政黨獻金醜聞，令外界對他的評價毀譽參半。

德國傳媒周五下午報道科爾的死訊後不久，他曾領導、現在的執政黨基民盟（CDU）便在Twitter證實消息，上載他的照片，並稱全黨悼念。

媒體報道或基民盟都沒提及科爾的死因，但近年科爾健康欠佳，曾中風及接受膝蓋手術，在2008年跌到受傷後，長期需要坐輪椅出入，身體一直虛弱。

歐美政界立即發聲明悼念。在德國統一時出任美國總統的老布殊（George H.W. Bush）讚揚科爾是戰後歐洲其中一名最偉大的領袖，他與「朋友」科爾合作，令冷戰和平結束，促成德國統一。1998年接任科爾出任德國總理的施羅德（Gerhard Schroeder）說，科爾是偉大的愛國者及歐洲人。在布魯塞爾，歐盟機關為他下半旗致哀。被視為科爾「徒弟」的總理默克爾則未見立即發聲明回應死訊。

二戰後，德國被劃分為蘇聯控制的東德和西方陣營的西德，1989年柏林圍牆突然倒下，科爾憑其政治觸覺，立即捉住這時機，宣布希望東西德統。

當年統一面對很多阻力，蘇聯、英國和法國都反對。1990年7月，科爾與時任蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）秘密會談，成功游說戈爾巴喬夫同意兩德合併。曾經歷二戰的英國首相戴卓爾夫及法國總統密特朗堅持反對兩德統一，擔心德國又會侵略歐洲各國，最終在美蘇兩國游說他們，以及科爾同意統一後的德國加強在歐洲的合作活動，才令英法兩國同意，同年9月，蘇、美、法、英和東西德代表在莫斯科簽訂《二加四條約》（Two plus Four Treaty），4國放棄在德國的特權，德國恢復自主權。