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今日 01:10 國際財經

亞馬遜斥逾千億 購美國Whole Foods超市

全球主要電子商貿平台之一、亞馬遜公布，斥資137億美元(1068.6億港元)收購Whole Foods Market超市集團。

根據協議，每股收購價為42美元，較Whole Foods周四收市價有27%溢價。

消息公布後，其他百貨與零售集團股價受壓，沃爾瑪下滑5.8%，Costco跌6.2%，Target倒退12%，Supervalu挫19%。市場關注零售業經營環境將有巨大變化。

商業分析機構L2董事Cooper Smith估計，亞馬遜在五年內可望成為美國五大零售集團之一。

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