即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局不僅加息0.25厘，並維持預測年內再加息一次，還公開縮減資產負債表（縮表）計劃大綱，然而市場擔心在通脹表現未如理想，甚至有所回落之際（見6月14日本欄），耶倫定下如此鷹派的貨幣政策路線，是否過於自負？

隔晚美股三大指數同告下跌，納指跌幅0.47%，較其餘兩項指數為深。納指在5月17日至6月8日期間累積升幅逾5.2%，遠高於道指和標指同期漲幅2.8%與3.3%，這次回調幅度較大亦屬合理。問題是納指上周五（6月9日）急挫後，並未能像5月17日大跌般於短短5個交易日內收復失地並再度破頂，反而早前較弱勢的道指卻再創新高，可謂風水輪流轉。

比較主要指數，納指100短期的整固趨勢或較明顯。如【圖】所見，以5月為起點，至5月18日走勢可視為左肩，5月19日至今則似在形成頭部，如其後進一步下跌，並於5600點附近反彈的話，則可能建構右肩，屆時必須加倍注意頸線位置，一旦跌破此支持水平，將響起市況逆轉警號，納指100恐回調至5400點。當然，若未有形成頭肩頂形態，科技股此輪下跌有望在現水平展開橫向整固，泡沫爆破便言之尚早。

港股方面，恒生指數周五高開36點後，一度升至25719點，觸及20天線（約25716點）後回軟；午後升幅突然收窄，曾倒跌2點，見25557點創本月新低；最終收報25626點，升61點（0.24%）。大市全日成交約798億元，上升股份比例僅48%。

以板塊角度分析，觀察本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，本周形勢與上兩星期有些微改變，此前所述的「大市近月以不同板塊此起彼落的形式維持上升動力」，似不復存在。日線無基準輪動圖上，過去一周多個板塊向左下方延伸，包括消費品、服務和工業等上升動力和相對表現皆不如之前般理想。5月底作為升市領頭羊的地產建築板塊，上升動力也有所減弱，周五由領先方格跌向轉差方格。更重要的是，暫時未見有任何板塊接棒發力向上，以維持大市升勢。

中長線而言，本欄上周指出「周線無基準輪動圖顯示，相對較弱勢的國企指數周線有掉頭向上跡象」，惟本周未見成功轉彎之餘，更向左方移動；至於恒生指數連同大型股指數、恒生綜合指數的上升動力也見放緩。

總括來說，從板塊輪動以至指數近日走勢角度看，種種跡象意味港股有機會繼續回調，恒指或先下試5月18日低位，即約25000點水平。不過，由去年底開始計算，恒指已累積上升約4000點，未來進入整固亦屬合理，好比去年6月至8月累升近4000點後，大市也向下調整了兩個月，因此暫時毋須恐慌。

信報投資研究部

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