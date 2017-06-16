國際財經

美國最新公布的新屋動工量跌至8個低位，令人失望，亦反映當地的經濟仍在隱憂。美股三大指數均低開，其中納指調整的壓力仍大。

截至本港時間晚上9時40分，道指報21341點，跌18點或0.09%；標普500報2429點，跌3點或0.13%；納指報6146點，跌19點或0.3%。

至於歐洲主要市場繼續造好，惟升幅略為收窄。英國富時100指數報7456點，升36點或0.49%；德國DAX指數報12726點，升34點或0.27%；法國CAC40指數報5249點，升32點或0.62%。

國際油價回穩，紐約期油每桶報44.79美元，升0.33美元或0.74%；布蘭特期油報47.35美元，升0.43美元或0.92%。

個股方面，在線零售商亞馬遜以每股42美元的全現金收購全食超市(WHOLE FOODS MARKET)，總價值約137億美元(1068.6億港元)，包括WHOLE FOODS的凈債務。

每股42美元的收購價較全食超市周四收市價有27%的溢價。

收購完成後，全食超市仍將以現有的品牌運營，John Mackey將繼續擔任行政總裁。

亞馬遜股價開市上揚逾3%，最新升2.19%，報986.35美元。全食超市急升28%，報42.26美元。